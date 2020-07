Genova, tenta di gettare la ex dal balcone: bloccato dalla polizia (Di sabato 11 luglio 2020) commenta Una donna, aggredita in casa dal suo ex, è stata salvata in extremis dalla polizia che ha bloccato l'uomo, un 44enne, mentre cercava di gettarla dal balcone. L'episodio è avvenuto a Genova. ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Genova, tenta di gettare la ex dal balcone: bloccato dalla polizia #genova - fanpage : La donna è stata salvata in extremis dalla polizia - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Genova, tenta di gettare la ex dal balcone: bloccato dalla polizia #genova - PaoloDeGiorgi12 : RT @MediasetTgcom24: Genova, tenta di gettare la ex dal balcone: bloccato dalla polizia #genova - xabier2013 : RT @MediasetTgcom24: Genova, tenta di gettare la ex dal balcone: bloccato dalla polizia #genova -