Formula 1 – Vettel bacchetta la Ferrari: “assetto sbagliato nelle qualifiche. Non siamo contenti” (Di sabato 11 luglio 2020) Sebastian Vettel è stato il migliore delle due Ferrari nelle qualifiche del Gp della Stiria, complice l’esclusione di Leclerc nel Q2, ma ha chiuso solo al 10° posto. Il tedesco nel post sessione ha commentato così la prestazione odierna: “naturalmente mi aspettavo qualcosina di più da queste condizioni. In tutte e 3 le sessioni abbiamo avuto difficoltà, credo che la nostra macchina non avesse l’assetto giusto per la pioggia. Era difficile far funzionare le gomme e portarle in temperatura, anche la visuale era difficile. Quando non hai la velocità diventa tutto più complicato. È un’annata lunga, non sappiamo quanto. Cercheremo di migliorare. Non siamo contenti della nostra posizione, cercheremo di tirare fuori tutto dalla ... Leggi su sportfair

