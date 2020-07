Disponibile la versione Beta di iOS 14: le principali novità del sistema Apple (Di sabato 11 luglio 2020) La Apple rende Disponibile la versione Beta del nuovo aggiornamento di sistema iOS 14: ecco come fare per installarla sul vostro dispositivo e provarla Poche settimane fa la Apple ha annunciato il nuovo sistema operativo iOS 14, in occasione della Worldwide Developers Conference tenuta come ogni anno in California. La versione definitiva del sistema operativo ancora non è Disponibile, verrà infatti rilasciata in autunno. Però nel frattempo la Apple ha reso Disponibile la versione Beta, ovvero quella di prova. Questa versione al momento è Disponibile solamente per gli utenti iscritti al canale ... Leggi su bloglive

Sconto strepitoso per OUKITEL WP7 - disponibile in versione globale Prende il via oggi la vendita globale di OUKITEL WP7, il rugged phone che integra una telecamera a infrarossi e offre un modulo sterilizzante. L'articolo Sconto strepitoso per OUKITEL WP7, disponibile in versione globale proviene da TuttoAndroid.

SnowRunner sarà disponibile da domani in versione fisica e si aggiorna oggi SnowRunner sarà disponibile da domani , venerdì 12 giugno in versione fisica per console PS4 e Xbox One, il primo aggiorna mento gratuito è già disponibile per il download e include una nuova mappa di gioco

La versione nightly di Brave Browser è disponibile sul Play Store La versione nightly di Brave Browser offre agli utenti l'opportunità di provare immediatamente le nuove funzionalità e fornire feedback.

