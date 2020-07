Coronavirus, Ilaria Capua: “La prima pandemia nell’era di big data, l’Italia colga l’occasione” (Di sabato 11 luglio 2020) “Guardiamo a un lato positivo: la pandemia distrugge, è vero. Ma è anche generatrice di informazioni. E quella che stiamo vivendo è la prima pandemia che avviene in epoca di big data, misurazioni e sensori. Cogliamo l’occasione. L’Italia colga l’occasione“. E’ l’invito che arriva dalla virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell’One Health Center of Excellence alla University of Florida. Il tema della cascata di informazioni generate su Covid-19 è stato oggetto di una riflessione affrontata dalla scienziata nei giorni scorsi in occasione di un webinar promosso dalla Fondazione Bracco. “Noi – ribadisce la virologa all’Adnkronos Salute – con i nostri apparecchi ... Leggi su meteoweb.eu

OssMalattieRare : È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista @nature lo studio su Vo' Euganeo condotto dal prof. Andrea Crisanti… - BLIND_DATA24 : @SebastianTano90 @valy_s Però Fauci ha un h-index da urlo, 174, nemmeno avvicinabile dai virologi italiani da telev… - MaxRibaudo : RT @mrmnft: Difficile contenere se li fai arrivare (capisci a me??) - mrmnft : Difficile contenere se li fai arrivare (capisci a me??) - ilaria_nofasci : RT @Cartabellotta: #coronavirus: analisi @GIMBE 25 giugno-7 luglio - 2.546 nuovi casi: Lombardia (1.319), Emilia-Romagna (402), Lazio (171)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ilaria Coronavirus, Ilaria Capua: "Donne meno a rischio di forme gravi, reinseriamole nel lavoro" Adnkronos Ultima serata del Festival Il Libro Possibile: Oospiti e programma

Le restrizioni Covid imporranno allo scrittore David Leavitt di presentare in collegamento video il suo ultimo libro: Il decoro (Sem). Le vicende della protagonista Eva si intrecciano tra le pagine co ...

Rieti, la Cassa Edile consegna le borse di studio 2020: tutti i premiati

RIETI - Venerdì 10 luglio, presso la “Sala Consiliare della provincia di Rieti”, la Cassa Edile di Rieti, ha consegnato le borse di studio 2020 agli studenti meritevoli, figli degli operai iscritti. A ...

Le restrizioni Covid imporranno allo scrittore David Leavitt di presentare in collegamento video il suo ultimo libro: Il decoro (Sem). Le vicende della protagonista Eva si intrecciano tra le pagine co ...RIETI - Venerdì 10 luglio, presso la “Sala Consiliare della provincia di Rieti”, la Cassa Edile di Rieti, ha consegnato le borse di studio 2020 agli studenti meritevoli, figli degli operai iscritti. A ...