Congedo per cure di 30 giorni retribuiti per dipendenti pubblici e privati (Di sabato 11 luglio 2020) Per i lavoratori dipendenti esistono varie forme di Congedo, tra questi compare il Congedo per cure di 30 giorni. Analizziamo questa tipologia di Congedo rispondendo alla domanda di una lettrice: “Sono un’insegnante di 54 anni e soffro di colite ulcerosa. Nei periodi acuti posso usufruire di congedi straordinari? Grazie”. Congedo per cure di trenta giorni all’anno Il Congedo per cure è riconosciuto sia ai lavoratori del settore privato che pubblico, consiste nella fruizione di trenta giorni (anche frazionati) per cure. Possono fare richiesta i lavoratori che hanno un riconoscimento dell’invalidità superiore al 50 per ... Leggi su notizieora

