Cda Autostrade terminato: pronta la proposta al governo (Di sabato 11 luglio 2020) Cda Autostrade finito: sarà inviata a breve la nuova proposta al governo per evitare la revoca della concessione ma sono ancora tanti i punti da chiarire Il Cda di Autostrade è terminato e, come afferma Adnkronos, è stata approvata la proposta da inviare al governo per evitare la revoca della concessione. La proposta, approvata con l’obiettivo di trovare un accordo con l’esecutivo, è in corso di invio al ministero delle Infrastrutture ed al premier Conte. Sono però ancora tanti i punti su cui è necessario trovare l’intesa, a partire dalla possibilità dei nuovi investitori, con punti come tariffe, aspetti legali e regole per la concessione da chiarire e stabilire. Cdp e ... Leggi su bloglive

LaStampa : Dal cda di Autostrade mette 11 miliardi sul piatto del governo per trovare l’accordo - A_Di_Marino : Dal cda di Autostrade mette 11 miliardi sul piatto del governo per trovare l’accordo - FIRSTonlineTwit : Autostrade: il Cda ha definito la proposta per trovare l'accordo con il governo. Benetton sotto il 50% - PivaEdoardo : RT @Adnkronos: #Autostrade, Cda approva nuova proposta - M5S_No_Grazie : RT @Adnkronos: #Autostrade, Cda approva nuova proposta -