Caressa risponde a Mihajlovic: “Abbiamo parlato del Bologna in tutto il post-partita” (Di sabato 11 luglio 2020) Alla fine la risposta c’è stata. Dopo l’attacco di Sinisa Mihajlovic, Fabio Caressa ha risposto al tecnico del Bologna ai microfoni di Radio Deejay su Deejay Football Club: “Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky, visto che la partita si è giocata alle 17:15. Io sono andato in onda all’una meno venti ed ho preferito parlare del rigore sbagliato da Lautaro, visto che lui aveva scelto di tirarlo. Ma sticazzi…“. E poi una battuta sulle parole del tecnico: “Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo… ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi!“. Leggi su sportface

