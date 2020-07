Barbagianni ferito tra i binari, lo salvano i poliziotti (Di sabato 11 luglio 2020) Lo hanno trovato dai binari, mentre tentava disperatamente di mettersi in salvo. Un esemplare di Barbagianni, con un'ala spezzata, è stato notato e messo al sicuro dagli agenti della Polizia ... Leggi su leggo

Lo hanno trovato dai binari, mentre tentava disperatamente di mettersi in salvo. Un esemplare di barbagianni, con un’ala spezzata, è stato notato e messo al sicuro dagli agenti della Polizia ferroviar ...Un barbagianni ferito, con un’ala spezzata non riusciva più a volare ed era steso immobile tra i binari della stazione ferroviaria di Taranto con il concreto rischio di essere travolto da un treno in ...