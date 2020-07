Aggredisce uomo con una bottiglia di vetro: denunciato extracomunitario (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un gruppo di persone in via Marina, all’angolo con Piazza Garibaldi, che avevano fermato un uomo e ne stavano soccorrendo un’altro ferito a terra. I poliziotti sono immediatamente intervenuti ed hanno accertato che, poco prima, c’era stata una lite per futili motivi e l’uomo aveva aggredito la vittima con una bottiglia di vetro. B.M., 40enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per lesioni personali e inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L'articolo Aggredisce uomo con una ... Leggi su anteprima24

