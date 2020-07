Uomini e Donne Ida e Riccardo, finalmente la verità: “Storia al capolinea” (Di venerdì 10 luglio 2020) Ida e Riccardo si sono lasciati? A parlare sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine oggi è proprio la dama del Trono Over. La Platano sceglie così di raccontare quanto sta realmente accadendo tra lei e il Guarnieri. In particolare, la Platano ammette che per lei è molto doloroso ripercorrere questi ultimi tre mesi … L'articolo Uomini e Donne Ida e Riccardo, finalmente la verità: “Storia al capolinea” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

