Tiziano Ferro e Jovanotti, Balla per me: testo e video della hit estiva (Di venerdì 10 luglio 2020) Tiziano Ferro e Jovanotti sono da qualche settimana i veri protagonisti di questa estate con la loro nuova hit dal titolo Balla per me che sta scalando le classifiche. foto facebookSono tornati davvero con grande successo i due cantautori più famosi del panorama musicale italiano, e lo hanno fatto riscaldando la lunga estate del 2020 con il loro nuovo brano. Si intitola Balla per me, scritto da Ferro per il suo ultimo disco Accetto Miracoli, pubblicato il 5 giugno del 2020, in collaborazione con Lorenzo Cherubini. Tiziano Ferro e Jovanotti, testo Balla per me foto facebook Domani partirò di notte Ma senza commentare E me ne andrò a ragione o torto Chi ... Leggi su chenews

GammaStereoRoma : Tiziano Ferro ( Feat. Jovanotti ) - Balla Per Me - Rominawi : Tiziano Ferro Alucinado - Babyscorpion6 : Tiziano Ferro - Amici Per Errore - sebastdollgirl : @PortalTracklist Imbranato do Tiziano Ferro - radio7asiago : Now Playng: Tiziano Ferro - Jovanotti - Balla Per Me -