Sorteggio Champions League: il tabellone completo dai quarti di finale alla finalissima (Di venerdì 10 luglio 2020) Alle ore 12 a Nyon, sede della UEFA, è iniziata la cerimonia dei sorteggi di Champions League per quanto riguarda i quarti di finale, semifinale e finalissima della competizione. Questi turni si giocheranno in gara secca in Portogallo, a Lisbona. Nessuna testa di serie e soprattutto via libera alle sfide tra club della stessa nazione. Le italiane ancora in gara sono Atalanta, Juventus e Napoli, ma le ultime due prima dovranno affrontare il ritorno degli ottavi di finale rispettivamente contro... Leggi su 90min

SkySport : #UCLDraw Quarti di finale Real Madrid/Man City ?? Lione/Juventus Il sorteggio live su Sky Sport Football e Sky Sport… - SportRepubblica : Champions League, a Nyon il sorteggio di quarti e fase finale - zazoomblog : Champions il sorteggio della Final Eight: Napoli o Barcellona contro il Bayern - #Champions #sorteggio #della… - Notiziedi_it : Champions, il sorteggio della Final Eight: Napoli o Barcellona contro il Bayern - napoligol2014 : #CHAMPIONS. Sorteggio disastroso: se il #Napoli passa affronterà il #BayernMonaco, poi una semifinale choc… -