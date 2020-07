Sindaco di Seul, trovato biglietto in cui chiede scusa (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG - Un biglietto di scuse "a tutte le persone che sono state nella mia vita" è stato trovato a casa del Sindaco di Seul, Park Won-soon, scomparso nel pomeriggio di ieri dalla sua ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Seul, trovato morto il sindaco Park Won-soon: era scomparso da ore. Ieri era stato denunciato da un’impiegata per m… - ilfoglio_it : La triste storia del sindaco di Seul. Alla guida della capitale sudcoreana sin dal 2011, Park Won-soon era il più a… - fattoquotidiano : IL CASO Won-soon accusato da una donna [di @Achimporta] #edicola #10luglio - CdT_Online : Il sindaco di Seul ha lasciato un biglietto in cui chiede scusa - Tullia01 : RT @Tg3web: La misteriosa scomparsa del sindaco di Seul. In Corea del Sud, voci che legano la sparizione a una vicenda di presunte molestie… -