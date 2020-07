Serie A, la classifica dopo il lockdown con conferme e sorprese (Di venerdì 10 luglio 2020) La classifica di Serie A aggiornata dopo il periodo di lockdown mostra una Serie di sorprese totalmente inaspettate fino a qualche settimana fa. Tenendo in considerazione soltanto le ultime cinque partite affrontate da tutte le squadre di massima Serie, sono usciti fuori dei risultati sorprendenti e che dimostrano lo stato di forma di tutte le squadre dopo la lunga pausa.LOTTA SCUDETTOcaption id="attachment 988931" align="alignnone" width="1024" Toloi (Getty Images)/captionLa lotta scudetto nel periodo post-lockdown è una questione tutta lombarda tra Atalanta e Milan, le due squadre infatti occupano rispettivamente la prima e seconda posizione con 15 e 13 punti. Segue la Juventus al terzo posto con 12 punti in 5 ... Leggi su itasportpress

