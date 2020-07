Se cinquant’anni di ibernazione generano un paradosso (Di sabato 11 luglio 2020) Sono solo un centinaio di pagine quelle che compongono Risuscitato! (pp.122, euro 10, in libreria dal 16 luglio), racconto di Marc Augé ora tradotto in italiano per Raffaello Cortina editore. Ma sono pagine avvincenti, in cui farsa e riflessione proseguono solidali, in un’alchimia degna della migliore tradizione umoristica. Un umorismo puntuto, quello di Augé, in cui la leggerezza non è superficialità, e il sorriso ha un sapore amaro. GIÀ ALCUNI ANNI FA, Augé ci ha abituati a un’esperienza analoga, con … Continua L'articolo Se cinquant’anni di ibernazione generano un paradosso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

