Roma, assalto all’ambasciata tunisina: 22enne lancia sassi contro le finestre e punta un coltello alla gola di un uomo (Di venerdì 10 luglio 2020) Erano le ore 8:00 circa della mattina dell’8 luglio scorso quando ha scagliato sassi contro le finestre dell’Ambasciata tunisina, mandandole in frantumi e rischiando di ferire le persone all’interno. Non pago, ha aggredito un dipendente della sede diplomatica che si stava recando al lavoro, puntandogli un coltello alla gola, procurandogli ferite ed escoriazioni sul corpo. A bloccarlo sono stati gli agenti dell’Antiterrorismo della Digos, un equipaggio in servizio di controllo del territorio del commissariato di P.S. Porta Pia ed un ulteriore agente che, libero dal servizio ed in transito nei pressi dell’Ambasciata in concomitanza con i fatti, non ha esitato ad intervenire tentando di neutralizzare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

poliziadistato : #10luglio Rapine ai furgoni portavalori, #Squadramobile Brindisi e #Sco Roma individuano componenti del commando ar… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, assalto all’ambasciata tunisina: 22enne lancia sassi contro le finestre e punta un coltello alla gola di un uomo h… - CorriereCitta : Roma, assalto all’ambasciata tunisina: 22enne lancia sassi contro le finestre e punta un coltello alla gola di un u… - TuttoASRoma : Zaniolo, allarme Roma: Juve all’assalto - siamo_la_Roma : ??? La #Juve pianifica l'assalto a #Zaniolo ? La #Roma non vuole in nessun modo cedere il suo gioiello ?? Ma sa che… -