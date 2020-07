Revolut ora regala rimborsi e sconti su oltre 100 brand (Di venerdì 10 luglio 2020) La sezione porta un nome evocativo: «Rewards». Ovvero premi o, meglio ancora, ricompense. Si trova veramente di tutto, con le proposte più di tendenza, quelle che piacciono maggiormente ai clienti, in grande evidenza: il 4 per cento sull'abbigliamento di un noto marchio sportivo, più o meno lo stesso da una grande catena dell'elettronica, il 6 per cento su libri, videogiochi e vinili, poi viaggi in treno, abbigliamento, cibo, vino, abbonamenti a riviste oppure attrazioni ed escursioni da prenotare subito in città o per i prossimi viaggi. La formula è duplice: o uno sconto diretto sul prezzo finale o il cosiddetto cashback, ovvero una restituzione percentuale della spesa effettuata. Un piccolo gruzzolo che si accumula per gli acquisti successivi.È l'ultima novità lanciata da Revolut in Italia per i clienti Premium e ... Leggi su panorama

francescocodes : Servizio pessimo di @Banca_MPS . Devo ricaricare la mia Revolut con prepagata. Devo attivare 3DS, ok, scelgo pin. T… -

Ultime Notizie dalla rete : Revolut ora I clienti Revolut ora hanno accesso all'argento Fortune Italia Revolut lancia Rewards: cashback e sconti su tantissima tecnologia

Emanuele Cisotti 10/07/2020 ore 06:00 Fra i marchi che offrono cashback e sconti: Unieuro, MediaWorld, ePRICE, Gearbest, Huawei, OnePlus e molti altri. La famosa app di pagamento Revolut che permette ...

Yolt annuncia connessione a 15 banche italiane con API

L'applicazione per la gestione intelligente del denaro Yolt ha annunciato oggi la connessione in-app con 15 tra le maggiori istituzioni bancarie per numero di clienti in Italia, raggiungendo così oltr ...

Emanuele Cisotti 10/07/2020 ore 06:00 Fra i marchi che offrono cashback e sconti: Unieuro, MediaWorld, ePRICE, Gearbest, Huawei, OnePlus e molti altri. La famosa app di pagamento Revolut che permette ...L'applicazione per la gestione intelligente del denaro Yolt ha annunciato oggi la connessione in-app con 15 tra le maggiori istituzioni bancarie per numero di clienti in Italia, raggiungendo così oltr ...