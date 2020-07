Qui da bambina, oggi cantante ed ex concorrente di ‘Amici’: chi è? (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella fotografia postata in basso era soltanto una splendida bambina, oggi è un’amata cantante ed ex concorrente di ‘Amici di Maria De Filippi’: chi è? Elodie, Fonte foto: Instagram (@elodie)Viso dolcissimo, occhi sorridenti, capelli già da vera diva e un volto che esprime molta tenerezza: avete capito chi è? Eh già è proprio lei, la bellissima ed amatissima Elodie. La bella cantante, di cui il nome completo è Elodie Di Patrizi, è nata a Roma il 3 maggio del 1990; il quartiere originario della cantante è Quartaccio, qui ha vissuto con suo papà, artista di strada, e sua mamma, un ex modella e cubista. I genitori della cantante decidono di separarsi quando sia Elodie ... Leggi su chenews

