Psg, Thiago Silva: «Atalanta? Una squadra che crea molti problemi» (Di venerdì 10 luglio 2020) Thiago Silva ha commentato il sorteggio della Champions League contro l’Atalanta attraverso i canali ufficiali del Psg Il difensore del Paris Saint Germain, Thiago Silva, ha così commentato il sorteggio della Champions League che ha abbinato la squadra parigina all’Atalanta ai quarti di finale: «Siamo in Champions, e chiunque arrivi ai quarti è perché l’ha meritato. L’Atalanta è una squadra che crea molti problemi ai suoi avversari, hanno tre attaccanti molto veloci, difficili da affrontare. Sarà una partita aperta: loro giocano molto bene col pallone, così come noi. Se riusciremo a fare una buona preparazione, ... Leggi su calcionews24

