Ps5 potrà eseguire i giochi di tutte le vecchie PlayStation (Di venerdì 10 luglio 2020) (Foto: Sony)La notizia è una di quelle bomba che potrebbe davvero fare da potente propulsore alle vendite di Ps5: secondo una recente indiscrezione, infatti, Sony garantirebbe la retrocompatibilità con una buona fetta dell’immensa collezione di giochi Ps3, Ps2 e anche Ps1 con la sua nuova console in uscita entro fine anno. Il segreto? Il cloud. E non potrebbe che essere altrimenti, dato che la via è ormai quella di passare sempre più dal digitale e non più dal supporto fisico su disco. Ps5 avrà una sua versione digital only senza lettore blu ray per poter scaricare e giocare ai vari titoli salvati in memoria dal network. La retrocompatibilità (già confermata e fisica per Ps4) funzionerà allo stesso modo: non si inseriranno blu ray, dvd o persino cd nel lettore, ma si potrà riprodurli dalle ... Leggi su wired

