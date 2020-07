Prodi lancia l’alleanza col Cavaliere. E prova a fregare i 5 Stelle. Battesimo possibile col voto delle mozioni sul Mes. Altro che saggezza: è un’operazione nostalgia (Di venerdì 10 luglio 2020) Le carte cominciano ad essere scoperte. Esattamente come La Notizia aveva anticipato nei giorni scorsi, le trattative tra Partito democratico e Forza Italia sono più che avviate. E a rivelarlo chiaramente sono le parole di ieri di Romano Prodi, non proprio una personalità che non conta nel partito guidato da Nicola Zingaretti: l’ex presidente del Consiglio ha aperto a una collaborazione col suo storico rivale, Silvio Berlusconi, perché dopotutto “la vecchiaia porta saggezza”. A ruota sono arrivate dichiarazioni bipartisan che lasciano intravedere come in realtà le strategie e i tavoli siano già in stato avanzato. Andrea Marcucci ha sottolineato: “Prodi ha ragione, gli europeisti stiano dalla stessa parte”. A farli eco Giorgio Mulé che ha parlato di “atto di ... Leggi su lanotiziagiornale

Prodi lancia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Prodi lancia