Pokémon Unite | in arrivo MOBA per Nintendo Switch

Pokémon Unite annuncia un MOBA per Nintendo Switch e mobile: nel gioco i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 contro 5 Si chiama Pokémon Unite la sorpresa annunciata nel corso dell'ultimo Pokémon Presents. Il titolo è un MOBA, un videogioco online strategico di lotte di squadra, in in arrivo sia su Nintendo Switch…

Dark401 : @NintendoAmerica better to avoid a pokemon unite scenario - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Pokémon Unite è stato ingiustamente sottovalutato? #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… - pcexpander : Pokémon Unite è stato ingiustamente sottovalutato? #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - aebeh_ : Meglio pokemon unite via ishihara - sbattizero : Pokemon Unite è il primo MOBA POKEMON - Zero Sbatti Podcast #12 -

