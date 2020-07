Napoli, parla Diego Demme: “Barcellona? Tutto è possibile contro qualsiasi avversario” (Di venerdì 10 luglio 2020) Diego Demme ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Sto molto bene, mi sono trovato subito bene in città e con la squadra, al di là del periodo della quarantena che è stato un po’ faticoso, come per tutti. Sono molto contento del percorso della squadra. In questo momento giochiamo un ottimo calcio, ci esprimiamo al meglio. Speriamo di continuare così. Barcellona? Nella partita d’andata abbiamo fatto vedere di poter essere all’altezza del Barcellona. Tutto è possibile contro qualsiasi avversario, anche se il Barça è una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Sono stato qui a dicembre scorso con un amico e mia moglie per visitare la città e non per il calcio. ... Leggi su calciomercato.napoli

