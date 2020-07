Mose, prova generale di sollevamento delle dighe. Conte a Venezia (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Archiviato per qualche ora il dossier sul Recovery Fund, il Premier Conte insieme ai Ministri Lamorgese, De Micheli e D’Incà partecipa alla “prova generale” del Mose di Venezia, con il sollevamento delle 78 dighe mobili destinate a proteggere la città dalle maree. Presidente del Consiglio e rappresentanti dell’esecutivo hanno fatto visita alla “Control room” installata all’isola artificiale del Lido, dove hanno seguito le operazioni di sollevamento e discesa delle paratoie nelle quattro bocche”, da nord a sud: Lido-Treporti, Lido-San Nicolò,Malamocco e Chioggia. Presenti anche il Presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : Prova generale per il Mose a Venezia, c'è il premier Conte #mose @comunevenezia #ANSA - Tg1Raiofficial : Prosegue il giro di colloqui del premier #Conte con i leader europei per trovare un'intesa sul #RecoveryFund in vis… - rtl1025 : ?? #Conte, dalla control room, ha premuto il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle parato… - HuffPostItalia : Si alzino le paratoie. Conte celebra la prova generale del Mose, l'opera quasi maggiorenne - RosannaMarani : Mose, prova generale delle paratoie. Conte: 'Anche chi protesta si auguri che funzioni' -