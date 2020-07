Monitoraggio solai, fondi dal MIUR per 3 scuole di Puglianello: “Premiata la qualità” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – Il Comune di Puglianello si è visto approvare dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tre richieste di finanziamento relativamente al Monitoraggio statico dei solai di altrettante scuole: il micronido, la materna e l’elementare tutte e tre situate nel plesso di via Paribella. “In tutta Italia sono stati finanziati soltanto 5mila edifici scolastici – spiega il sindaco Francesco Maria Rubano – e quindi per noi si tratta di un risultato importante visto che sono stati ammessi al beneficio dei fondi tutti e tre gli istituti per i quali avevamo presentato domanda. Richieste pervenute al MIUR da tutta la Penisola. Basti pensare ... Leggi su anteprima24

