Milano, 39enne aggredisce il conducente del tram e si mette alla guida (Di venerdì 10 luglio 2020) Un uomo di 39 anni ha aggredito il conducente di un tram di Milano mettendosi poi alla guida del mezzo, dopo pochi metri è stato fermato dai carabinieri Paura per i passeggeri di un tram di Milano dopo che un uomo di 39 anni ha prima aggredito il conducente e poi si è messo alla guida del mezzo.

