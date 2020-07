Milan Kessié, ora l’ivoriano è diventato incedibile (Di venerdì 10 luglio 2020) Milan Kessié, ora l’ivoriano è diventato incedibile: il centrocampista non si tocca e gioca da vero top player Un rendimento super e una serietà totalmente differente rispetto al passato: Kessié è diventato un acquisto top, anzi è un intoccabile per questo Milan, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Addio agli eccessi caratteriali – si legge -, si allena e gioca da top player: è un vero acquisto per i rossoneri. Dunque rimane un incedibile di una rosa che probabilmente subirà una rivoluzione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

