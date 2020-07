Marcello Cirillo al veleno: “Giancarlo Magalli fa ascolti con I Fatti Vostri solo grazie a…” [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Marcello Cirillo contro Giancarlo Magalli Dopo il post al vetriolo contro Adriana Volpe, la stessa ha voluto replicare duramente a Giancarlo Magalli. L’ex gieffino lo ha fatto nei primi minuti della puntata di mercoledì di Ogni Mattina, il nuovo format di TV8. Ma non è finita qui, inFatti la professionista ha avuto un duro sfogo contro l’ex collega sul suo account IG. Come era prevedibile i follower della donna si sono schierati tutti dalla sua parte. Tra questi è apparso il commento di una persona che Volpe conosce molto bene: Marcello Cirillo. Ricordiamo che quest’ultimo e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 hanno lavorato per anni insieme alla guida de I Fatti Vostri. Il cantante si ... Leggi su kontrokultura

MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - Noovyis : (Giancarlo Magalli risponde ad Adriana Volpe e a Marcello Cirillo) - - FQMagazineit : Giancarlo Magalli risponde ad Adriana Volpe e a Marcello Cirillo - GrifoRampante : I fatti vostri, la replica piccata di Marcello Cirillo a Giancarlo Magalli: 'Non vivi, vai in onda' - carpediem090 : RT @njennasmeh: I caffeucci di Adriana Volpe e Marcello Cirillo. ? -