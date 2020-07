L’impegno di De Luca: “Risolviamo l’emergenza idrica grazie alla diga di Campolattaro” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCampolattaro (Bn) – Consueto discorso del venerdì del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Tanti i temi trattati, ovviamente occhio di riguardo sempre sull’emergenza sanitaria e sulla questione economica, un aspetto che va affrontato per risollevare i comparti in difficoltà. Tra i tanti passaggi effettuati, ce n’è uno che riguarda la provincia di Benevento e per la precisione Campolattaro. De Luca ha preso un impegno per risolvere la questione dell’emergenza idrica sfruttando la diga, attraverso i lavori ai quali deve essere sottoposta per riuscire a portare a termine questo obiettivo. L'articolo L’impegno di De Luca: “Risolviamo l’emergenza idrica grazie ... Leggi su anteprima24

Luca_Milello : RT @aboubakar_soum: Una bellissima giornata conclusa con la vittoria dei braccianti, che hanno ottenuto l'impegno della Regione Puglia di n… - senza_impegno : RT @LaMerlettaia: Di Artemisia Gentileschi, mi piace ricordare che fu la prima donna a essere ammessa all’Accademia delle Arti del Disegno… - Seawolf_IT : @LucaMarelli72 Ottimo lavoro, Luca Grazie per l’impegno nel fornire spiegazioni lucide e puntuali in un mare di ignoranza - Monica22043399 : RT @AlessioParodi6: @diegorusso690 @filippovalle98 @AssurdCSIPomp @sindfrei_ @GVergnasco @Abate_Parini @buch_1977 @ParereLegale @ccecchet @… - Scacciavillani : RT @AlessioParodi6: @diegorusso690 @filippovalle98 @AssurdCSIPomp @sindfrei_ @GVergnasco @Abate_Parini @buch_1977 @ParereLegale @ccecchet @… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impegno Luca Frosinone: alle viste tre "incontri verità" ciociariaoggi.it