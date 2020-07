Lamorgese, messaggio a Conte: “Autunno caldo, con la crisi esploderà rabbia sociale” (Di venerdì 10 luglio 2020) Finalmente dalle file del governo si alza una voce che smette di far finta che vada tutto bene e che questo governo stia facendo miracoli. È una voce imponente ed importante, perché è quella della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Stando al Viminale ha più di ogni altro la percezione del malContento che cresce, della rabbia che monta, del rischio dell’esplosione di tensioni sociali. In tanti, infatti, hanno smesso di credere alla retorica di Conte&Co. e ora non vedono più la luce in fondo al tunnel. Troppi gli errori commessi dal governo, il turismo che non riparte, i sussidi che ancora non arrivano e che sono insufficienti. Il lavoro ai minimi storici. C’è quindi il serio rischio di un autunno caldo e di rabbia ... Leggi su ilparagone

Al Viminale c’è chi è rimasto sorpreso nell’ascoltare le dichiarazioni di Luciana Lamorgese. La ministra dell’Interno, solitamente molto attenta a misurare le parole, è andata in tv a rilanciare l’all ...

Sindaca Porto Empedocle (M5S): "Radical chic al Governo, ministri vengano qui a vedere"

Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) – "Invece di fare i radical chic da Roma, seduti sui loro comodi scranni, vengano qui a capire e a vedere la situazione disastrosa. A vedere piangere le ...

