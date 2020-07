Kazakistan | si sta diffondendo una ‘polmonite più letale del Covid’ (Di venerdì 10 luglio 2020) Timore in Kazakistan per polmonite misteriosa e letale che sta colpendo molti soggetti negativi. In più è in corso una seconda ondata di Coronavirus. In Kazakistan scatta l’allarme per una polmonite sconosciuta definita come più pericolosa del Coronavirus. Sono le autorità locali a parlare di risultati anomali a seguito di una seconda ondata di Covid. … L'articolo Kazakistan si sta diffondendo una ‘polmonite più letale del Covid’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Deanna_TK : RT @ultimenotizie: Una nuova 'polmonite sconosciuta', potenzialmente più mortale del #coronavirus, ha ucciso oltre 1.700 persone finora que… - lara93 : RT @ultimenotizie: Una nuova 'polmonite sconosciuta', potenzialmente più mortale del #coronavirus, ha ucciso oltre 1.700 persone finora que… - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Una nuova 'polmonite sconosciuta', potenzialmente più mortale del #coronavirus, ha ucciso oltre 1.700 persone finora que… - spike_sr71 : RT @meteorologo777: Questo è il messaggio con cui l'ambasciata cinese in Kazakistan avverte i suoi cittadini di una nuova forma di polmonit… - StefaniaFalone : RT @ultimenotizie: Una nuova 'polmonite sconosciuta', potenzialmente più mortale del #coronavirus, ha ucciso oltre 1.700 persone finora que… -