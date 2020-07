Ibrahimovic: «Se sarò al Milan l’anno prossimo vinceremo lo scudetto» (Di venerdì 10 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche a Sky Sport in occasione del lancio di un app di fitness: le sue parole Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport in occasione del lancio di un app di fitness Buddyfit. Le sue parole. Ibrahimovic – «Rangnick non lo conosco e non lo so se arriverà o meno. L’informazione a noi non è arrivata, lo leggo sui giornali. Non so se sia ufficiale o no. Se ero qua dal primo giorno, sicuro vincevamo lo scudetto. Se sarò qua l’anno prossimo dal primo giorno, sicuro vinceremo. Promessa ai tifosi del Milan? No, non c’è promessa, non c’è garanzia. Per questo devi parlare con Mino». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

