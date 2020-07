Ibrahimovic non ci sta: "Questo non è il mio Milan, fanno cose diverse! Il futuro..." (Di venerdì 10 luglio 2020) Testimonial di una App di fitness online, Zlatan Ibrahimovic ha parlato in esclusiva SportMediaset, senza risparmiare stoccate indirizzate all'attuale dirigenza rossonera: "Questo non è il mio Milan. Leggi su tuttonapoli

Ibrahimovic : "Questo non è più il mio Milan" MILANO - " Non è più il Milan di un tempo, lo posso dire perch è ero qua 10-11 anni fa, quando ero giovane. Adesso dicono tutti che sono vecchio, ma l'importante è quello che fai in campo. Ovvio che ...

MILANO - " Non il Milan di un tempo, lo posso dire perch ero qua 10-11 anni fa, quando ero giovane. Adesso dicono tutti che sono vecchio, ma l'importante quello che fai in campo. Ovvio che ... Ibrahimovic : «Questo non è il mio Milan. Nessuno mi ha chiamato chiedendomi di restare» Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sportmediaset lanciando diverse frecciate all’attuale dirigenza rossonera. Le sue parole Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sportmediaset in occasione del lancio di un’app di fitness online. Ecco le parole ...

Zlatan ha parlato a Sportmediaset lanciando diverse frecciate all’attuale dirigenza rossonera. Le sue parole Zlatan ha parlato a Sportmediaset in occasione del lancio di un’app di fitness online. Ecco le parole ... Ibrahimovic : “Questo non è il mio Milan. Gazidis? Non è arrivata nessuna chiamata” Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset e ha lanciato altre bordate contro il Milan. “Questo non è il mio Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente, gli obiettivi non sono più quelli di ...

AntoVitiello : Ancora #Ibrahimovic, stavolta a Sportmediaset: 'Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differ… - capuanogio : #Ibrahimovic in versione demolition man: “Questo non è il mio #Milan, ora tutto viene fatto in maniera differente,… - AntoVitiello : #Ibrahimovic a Sportweek: 'Se la situazione è questa, è difficile vedermi al #Milan il prossimo anno. Gazidis? Conf… - Lele070814 : RT @sa_cantone: È sembrato anche a voi o le parole di #Ibrahimovic sono diverse rispetto a quelle uscite stamattina? Sensazioni (surrogate… - clarence_von : RT @sa_cantone: È sembrato anche a voi o le parole di #Ibrahimovic sono diverse rispetto a quelle uscite stamattina? Sensazioni (surrogate… -