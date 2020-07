Halo Infinite all'evento next-gen di Xbox Series X con focus sulla campagna single player (Di venerdì 10 luglio 2020) 343 Industries ha confermato che Halo Infinite sarà presente all'Xbox Games Showcase che si terrà il 23 luglio. L'evento ci fornirà il primo sguardo a vari titoli esclusivi degli Xbox Game Studios per Xbox Series X.I giochi third party dovrebbero essere presenti all'evento in qualche modo, anche se per ora non abbiamo ricevuto nessuna conferma di chi potrebbe essere tra i protagonisti dello show.Lo sviluppatore ha anche condiviso i primi dettagli di quello che vedremo tra due settimane. Il prossimo show di Halo Infinite si concentrerà sulla campagna per giocatore singolo, che dovrebbe fornire ai fan alcuni dettagli sulla storia.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #HaloInfinite: la campagna single player sarà mostrata all'evento next-gen di #XboxSeriesX. - Flame_Scary : RT @17KGuardians: [HALO NEWS] Seppur lo avevamo già dato per scontato, 343 Industries ci tiene a ribadire di non perderci la diretta del 2… - infoitscienza : Halo Infinite: la presentazione Xbox Series X di luglio sarà incentrata sulla Campagna - Asgard_Hydra : Halo Infinite: all'evento Xbox Series X del 23 luglio vedremo la campagna - Asgard_Hydra : Halo Infinite: la presentazione Xbox Series X di luglio sarà incentrata sulla Campagna -