Formula 1 – Qualifiche del Gp della Stiria in dubbio a causa maltempo. Masi fa chiarezza: “ecco cosa accadrà” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Le previsioni sono pessime e questo potrebbe costringerci a spostare le Qualifiche a domenica mattina“. Si è espresso così Michael Masi, delegato tecnico della FIA, in merito alle cattive previsioni meteo che potrebbero abbattersi nelle prossime ore sul circuito del Gp della Stiria (la situazione in aggiornamento su Meteoweb). Nel caso in cui non si dovessero disputare FP3 e Qualifiche, l’esito delle FP2 assegnerebbe la griglia di partenza. “Se alla fine non si dovesse essere in grado di disputare le Qualifiche neppure la domenica – ha spiegato Masi – si formerà lo schieramento con i tempi delle seconde libere di oggi o con le terze se domattina, come è possibile, il ... Leggi su sportfair

