Federico Paciotti, Giovanni Allevi e Sumi Jo: esce oggi il singolo "Life is a Miracle", a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Federico Paciotti, Sumi JO, Giovanni Allevi INSIEME PER IL singolo "LIFE IS A MIRACLE" Un trio d'eccezione per celebrare la vita e la forza dell'uomo, in ricordo delle vittime del Covid-19, e per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi Disponibili da oggi, venerdì 10 luglio, il brano nei digital store e il videoclip ufficiale con i tre artisti sul canale GiovanniAlleviVevo Federico Paciotti, Giovanni Allevi e Sumi Jo, insieme eccezionalmente per il singolo "Life is a Miracle" disponibile da ...

