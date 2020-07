F1, GP Stiria 2020: Norris penalizzato con tre posizioni in griglia (Di venerdì 10 luglio 2020) Il weekend del Gran Premio di Stiria si apre con una penalità per Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren, a podio nella gara inaugurale in Austria, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia (in vista della qualifica) per aver superato Pierre Gasly in regime di bandiere gialle durante il corso delle prove libere 1. Una penalità pesante per Norris che dunque al risultato in qualifica domani dovrà sottrarre tre posizioni a causa di una piccola ingenuità. Leggi su sportface

