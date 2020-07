Corso di Laurea Tecniche protezione civile presentato a L'Aquila (Di venerdì 10 luglio 2020) L'Aquila - "Un Corso di Laurea che si propone come anello di congiunzione tra istituzioni, ricerca e territorio. L'obiettivo è far crescere la struttura della protezione civile abruzzese fino a farla diventare un modello esemplare per l’Italia e per il mondo". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha presentato oggi, a L'Aquila, nell'auditorium di Palazzo Silone, il Corso di Laurea "Tecniche della protezione civile e sicurezza del territorio" insieme al Rettore Edoardo Alesse, al Capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli e al dirigente della protezione civile ... Leggi su abruzzo24ore.tv

