Coronavirus, nuovo focolaio alla Tnt di Bologna. I sindacati: “Setacciare la logistica” (Di venerdì 10 luglio 2020) BOLOGNA – Il nuovo focolaio alla Tnt, altra azienda di trasporti “conferma le preoccupazioni che avevamo espresso nei giorni scorsi sulla criticità di un settore come quello della logistica”. Lo affermano Giacomo Stagni e Andrea Matteuzzi, rispettivamente della Cgil e della Filt-Cgil di Bologna. Leggi su dire

