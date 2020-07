Coronavirus, i dati del 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 276, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 242.639. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 31 unità, quindi al momento risultano positive 13.428 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 65, con un decremento di 4 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 844, ovvero 27 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 12.519, con un incremento di 0 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 34.938. Da ieri si registrano anche 295 nuove guarigioni, quindi il ... Leggi su romadailynews

