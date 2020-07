Blightbound, l'oscuro dungeon crawler di Devolver Digital, ha una data di inizio dell'accesso anticipato (Di venerdì 10 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Ronimo Games assieme a Devolver Digital, annuncia Blightbound, nuovo dungeon crawler multiplayer in arrivo su Steam Early Access dal 29 luglio. Per onorare l'occasione, Blightbound verrà lanciato con uno sconto del 10%.Blightbound è un dungeon crawler multigiocatore in cui tre eroi dovranno scendere dal loro rifugio sulle montagne per affrontare gli abomini del Blight, una malefica nebbia misteriosa che sta inghiottendo ogni cosa. Esplorate dungeon realizzati a mano, affrontate una serie terrificante di nemici mistici e mostruosi, accumulate ricchi bottini e salvate gli eroi caduti per aumentare il numero di guerrieri a vostra disposizione. Ogni giocatore ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : L'oscuro dungeon crawler #Blightbound ha una data di accesso anticipato. -

Ultime Notizie dalla rete : Blightbound oscuro Blightbound, l'oscuro dungeon crawler di Devolver Digital, ha una data di inizio dell'accesso anticipato Eurogamer.it