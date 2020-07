Bankitalia, Pil a picco nel 2020 ma il sistema del credito tiene in virtù delle garanzie statali (Di venerdì 10 luglio 2020) La garanzia pubblica sui finanziamenti bancari concessi alle imprese ha prodotto un deciso incremento dei prestiti alle aziende, cresciuti nel periodo marzo giugno di 23 miliardi di euro. Lo certifica la Banca d’Italia che nel suo bollettino economico fotografa un aumento dei prestiti dell’11,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nella prima fase della pandemia, i prestiti garantiti sono andati principalmente a grandi aziende, da maggio in poi anche a imprese piccole e/o familiari. Sono invece scesi i finanziamenti alle famiglie (- 2,5%) com’era prevedibile vista la temporanea paralisi del mercato immobiliare. L’azione pubblica ha anche arginato la crescita dei crediti deteriorati delle banche. Vale a dire quei prestiti di cui il pieno rimborso è diventato impossibile o difficoltoso a causa dei problemi del debitore. ... Leggi su ilfattoquotidiano

