Autostrade, Tomasi indagato per attentato alla sicurezza e frode: l’Ad di Aspi “avrebbe chiarito” (Di venerdì 10 luglio 2020) Autostrade, Tomasi indagato per attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture – venerdì 10 luglio 2020. Duro colpo per l’ad di Autostrade Roberto Tomasi che, secondo quanto riportato da “Repubblica”, risulterebbe iscritto nel registro degli indagati dalla magistratura di Genova per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. L’inchiesta sarebbe nata per alcuni pannelli anti-rumore installati sulla A12 che poi sarebbero stati a rischio distacco. “Da responsabile della progettazione e della ... Leggi su urbanpost

