Whirlpool, la rabbia degli operai: "Buttati in strada senza sapere perché" (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "Siamo pedine nella scacchiera delle multinazionali". Così si sentono oggi gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est, tornati nuovamente in strada contro la chiusura della fabbrica di Ponticelli. A più di un anno di distanza dalla vertenza di chiusura, dopo aver avuto i certificati di eccellenza per il loro lavoro, aspettano ancora le motivazioni per cui la multinazionale statunitense da un giorno all'altro ha deciso di chiudere lo stabilimento di Napoli. Ed ora il prossimo 31 ottobre sono oltre 400 le persone che rischiano di ritrovarsi senza lavoro. Al grido "Dignità, dignità!" intorno alle ore 11 e 30 di questa mattina sono usciti dallo stabilimento percorrendo via Argine in direzione del quartiere ...

