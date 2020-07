Voli in picchiata o a un passo dalle montagne: il video nella cabina del caccia è spettacolare (Di giovedì 9 luglio 2020) Voli in picchiata o a pochi metri dal mare e dalle montagne. Il vide realizzato con una action cam a 360° a bordo del caccia bimotore F/A-18E Super Hornet vi lascerà a bocca aperta. A bordo, il tenente della Marina Usa, Richard Hanrahan, che ha pubblicato le immagini sui propri profili social. video Instagram/Richard Hanrahan L'articolo Voli in picchiata o a un passo dalle montagne: il video nella cabina del caccia è spettacolare proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Voli picchiata Voli in picchiata o a un passo dalle montagne: il video nella cabina del caccia è spettacolare Il Fatto Quotidiano Cresce ancora il numero di voli Alitalia su Palermo: più collegamenti con Roma e Milano

16:46Cresce ancora il numero di voli Alitalia su Palermo: più collegamenti con Roma e Milano 16:46Comprare casa a Palermo: come scegliere l’immobile, il quartiere e il notaio 16:46“Riparte Messina”, i ...

Campetto S. Teodoro, musica a tutto volume e agenti picchiati: arrestati 3 ecuadoriani

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato, nei pressi del campetto di calcio ai Giardini Buonvicini a Genova S. Teodoro, hanno arrestato tre cittadini dell’Ecuador che con una trentina di conn ...

