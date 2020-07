Video e traduzione di Criss Cross dei Rolling Stones, un inedito che fa rima con sensualità e rock’n’roll (Di giovedì 9 luglio 2020) L'attesa per Criss Cross dei Rolling Stones è finita. Nel nuovo Video del nuovo inedito della band di Mick Jagger, diretto dalla regista Diana Kunst, c'è la ragazza che ammicca, c'è la strada e c'è tanta estate, ma soprattutto c'è tutta la sensualità che gli Stones ci hanno insegnato dai tempi di Simpathy For The Devil. La sorpresa di Criss Cross dei Rolling Stones è parziale: il brano è nient'altro che un outtake dell'album Goats Head Soup (1973) già noto per singoli storici come Angie e fino ad oggi circolava solamente come bootleg nella rete dei fan più appassionati. Il titolo originale era Criss ... Leggi su optimagazine

L’attesa per Criss Cross dei Rolling Stones è finita. Nel nuovo video del nuovo inedito della band di Mick Jagger, diretto dalla regista Diana Kunst, c’è la ragazza che ammicca, c’è la strada e c’è ...

