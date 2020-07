TikTok down, spariti like e visualizzazioni dall’app dei giovanissimi (Di giovedì 9 luglio 2020) TikTok down, spariti like e visualizzazioni dall’app musicale. In diverse parti del mondo, Italia compresa, un malfunzionamento di sistema impedisce di vedere quanti “mi piace” ci sono ai propri video e quante persone li hanno visualizzati. NIENTE like O visualizzazioni: MA E’ SOLO UN PROBLEMA DI “CONTATORE” In realtà le visualizzazioni e i like ci sono, ma non vengono registrati. Questo però sta facendo scatenare gli utenti sui vari social: su Twitter l’hashtag #TikTokdown è già diventato di tendenza e in parecchi stanno commentando – chi ironicamente, chi disperato – l’accaduto. Nessuna risposta ufficiale su quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

francescadoneit : RT @martyisbackk: #tiktokdown Ho visto TikTok down in tendenza e per un secondo sono andata in paranoia ma poi mi sono ricordata di non av… - Mvrziaa : RT @Pistogolblasta2: La #Juve sbarca su #TikTok e TikTok va in down. Anche i social li rupidano. #tiktokdown - CorriereCitta : #TikTokdown, spariti like e visualizzazioni dall'app dei giovanissimi - spacciozucchine : RT @sickviola126: no rega con il down di tik tok sono sullo straight tik tok rivoglio il mio tree e i miei skater #TikTok #tiktokdown - Pistogolblasta2 : La #Juve sbarca su #TikTok e TikTok va in down. Anche i social li rupidano. #tiktokdown -

