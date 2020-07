Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici, ecco chi sono i single (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici, i nomi Ogni giovedì su Canale 5 va in onda Temptation Island 2020, reality show condotto da Filippo Bisciglia che vede 6 coppie mettersi in gioco venendo tentate da diversi tentatori e tentatrici. Ma chi sono questi ragazzi e ragazze single? Quali sono i loro nomi? In tutti i tentatori di Temptation Island 2020 sono 23. Le fidanzate e i fidanzati di 6 coppie protagoniste devono quindi convivere separati per 21 giorni, ma in compagnia dei 12 tentatori e delle 11 tentatrici. Vediamo insieme tutte le ... Leggi su tpi

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - zerowidee : minchia menomale che stasera ci sta temptation island - xgirlnterrupted : MA STASERA C'È TEMPTATION ISLAND LO AVEVO DIMENTICATO - Jacoposvoice : MIA CUGINA MI HA CHIESTO DI USCIRE STASERA CHE C'È TEMPTATION ISLAND - seicomeTalete : Intrighi e passioni noi VSDV ci stavamo chiedendo se si potesse fare un intrighi e passioni versione temptation isl… -