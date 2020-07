Synology presenta il nuovo sistema di archiviazione DS920+ (Di giovedì 9 luglio 2020) Milano, 9 luglio 2020 — Synology Inc. annuncia il nuovo DS920+, il sistema di archiviazione costruito per eccellere in ambienti domestici e piccoli uffici. Ideale per una varietà di attività di backup e sincronizzazione dati, DS920+ è un’alternativa efficiente e versatile per iniziare a creare il proprio cloud privato.Smart working secondo Synology: accesso ai dati, collaborazione e comunicazioneInformazioni su DS920+133% più veloce nella risposta sule pagine web115% più veloce nelle attività di calcolo1Quattro alloggiamenti per unità interne con possibilità di espansione fino a 9 unitàCapacità potenziale fino a 144 TB2Slot cache doppi SSD M.2 NVMeDisponibilitàIl ... Leggi su pantareinews

Ultime Notizie dalla rete : Synology presenta Synology presenta i nuovi NAS della serie Plus: DS420+ e DS720+ Business Magazine Synology svela due nuovi NAS ad alte prestazioni, che mettono il Turbo alla cache

Qualche giorno fa, Synology ha presentato ufficialmente due nuovi NAS appartenenti alla serie Plus. Si tratta dei modelli DS720+, caratterizzato da due vani, e DS420+, dotato invece di ben quattro van ...

Synology: ecco i nuovi NAS della serie Plus

Synology, il produttore taiwanese leader nella produzione di Network-Attached Storage, meglio conosciuti come NAS, amplia oggi la sua linea con nuovi prodotti. I nuovi NAS si chiamano DS420+ e DS720+, ...

Qualche giorno fa, Synology ha presentato ufficialmente due nuovi NAS appartenenti alla serie Plus. Si tratta dei modelli DS720+, caratterizzato da due vani, e DS420+, dotato invece di ben quattro van ...Synology, il produttore taiwanese leader nella produzione di Network-Attached Storage, meglio conosciuti come NAS, amplia oggi la sua linea con nuovi prodotti. I nuovi NAS si chiamano DS420+ e DS720+, ...