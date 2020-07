“Sarebbe stata perfetta…”: Romina Power, il rimpianto amaro dell’ex di Al Bano [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Romina Power nostalgica: nuova FOTO della sorella Taryn su Instagram Sono passate quasi due settimane da quando Taryn Power è venuta a mancare a causa di un brutto male. Per tenere accesso il ricordo della sorella, Romina Power continua a condividere tutti i giorni delle FOTO e dei video che la ritraggono insieme alla congiunta. Contenuti pubblicati su Instagram che commuovono tutti coloro che la seguono sul social network. Dopo aver omaggiato e ricordato con grande nostalgia Ennio Morricone, il grande direttore d’orchestra deceduto a 91 anni, l’ex moglie di Al Bano ha pubblicato una nuova immagine che riguarda la compianta consanguinea. Al fianco della FOTO la cantante statunitense ha espresso un suo personale ... Leggi su kontrokultura

